Siria, Mosca in contatti segreti con Pentagono e Nato

Roma, 12 apr. - Il ministero russo della Difesa conta di ottenere dal Pentagono le coordinate degli obiettivi del possibile imminente attacco americano in Siria, in modo da evitare perdite da parte russa. Lo scrive oggi in apertura il quotidiano russo Kommersant, secondo cui sono in corso anche contatti con la Nato.

Citando fonti governative, il giornale fa notare come ieri, malgrado i toni minacciosi del presidente Donald Trump, il ministero russo della Difesa abbia mantenuto una linea piuttosto moderata, consigliando agli Usa - tramite il primo vicecapo della prima sezione operativa dello Stato maggiore Vikotr Poznikir - di preoccuparsi piuttosto della "ricostruzione della devastata Raqqa" e non della preparazione di nuovi attacchi. Il 'basso profilo', secondo le fonti di Kommersant, è dovuto al fatto che lo Stato maggiore russo conduce colloqui segreti con i colleghi Usa. E secondo il capo della commissione della Duma per la Difesa, Vladimir Shalamov, ci sono contatti in corso anche con la Nato, con la mediazione della Turchia.(Segue)