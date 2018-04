Rotondi: Berlusconi farà passi avanti, altro che di lato

Roma, 12 apr. - "Nel gruppo di Forza Italia rappresento non solo Rivoluzione Cristiana ma anche l'Udc.Sono l`ultimo deputato democristiano e coerentemente in queste ore lavoro per una ricostruzione della Dc. Il nostro spazio di libertà in questi anni è stato assicurato da Forza Italia ed è stato così per tutte le culture democratiche aggredite dalle mode mediatiche,penso ai socialisti e ai liberali. È per questo che voglio molto bene a Forza Italia e non sono disposto ad ammainarne la bandiera. Il partito azzurro è un prezioso spazio di libertà che va ampliato, difeso, rinnovato. Altro che passo di lato di Berlusconi: serve un passo avanti, e Silvio come sempre lo farà". Così Gianfranco Rotondi,segretario di Rivoluzione Cristiana e vice-presidente del gruppo di Forza Italia alla Camera.