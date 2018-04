UniCredit, l'addio di Vita: lascio un gruppo più forte e vincente

Milano, 12 apr. - Ultima assemblea di bilancio da presidente di UniCredit per Giuseppe Vita, che in apertura dell'assise dei soci a Milano ha voluto esprimere parole di commiato. Già designato a prendere il suo posto alla presidenza e cooptato in cda a novembre scorso, è l'ex ministro del Tesoro Fabrizio Saccomanni. "E` questa la mia ultima assemblea da Presidente di UniCredit. Lascio un Gruppo che, oggi, è molto cambiato ed è sicuramente più forte e pronto per continuare a crescere e confermarsi banca di successo", ha affermato Vita.

"Durante questo periodo - ha proseguito - l'intero settore bancario ha affrontato sfide senza precedenti e ha subito un'evoluzione significativa. UniCredit ha saputo cogliere le opportunità che si sono presentate per intraprendere una profonda trasformazione e creare una banca paneuropea vincente. Come sempre ribadisco, in un mondo che cambia continuamente, a volte alla velocità della luce, non possiamo permetterci di rimanere fermi. Per restare al passo con i tempi ed essere competitivi occorre cogliere i segnali del cambiamento, avere una visione e compiere scelte coraggiose. Ed è quello che abbiamo fatto".

In assemblea è rappresentato complessivamente (in proprio e per delega) il 65,15% del capitale. Sostanzialmente invariate le quote degli azionisti con partecipazioni superiori al 3%: Capital Reaserch and Management Company (5,07%) e Aabar Luxembourg (5,036%). Oltre al via libera al bilancio 2017, tra i punti principali dell'ordine del giorno è previsto il rinnovo dell'intero board, per la cui elezione è stata introdotta per la prima volta la modalità della lista proposta dal cda uscente. (segue)