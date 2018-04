Mustier: fedele a gruppo UniCredit, impegnato in prima persona

Milano, 12 apr. - "Sono fedele a UniCredit e sono impegnato in prima persona affinchè la trasformazione sia un successo. Sono certo che anche per tutto il 2018 continueremo a lavorare insieme per assicurare che UniCredit sia una vera banca paneuropea vincente". Lo ha affermato l`Ad di Unicredit, Jean Pierre Mustier, nell`intervento di apertura dell`assemblea di bilancio a Milano. Il banchiere nelle scorse settimane era stato indicato da indiscrezioni di stampa tra i possibili candidati a prendere il posto di John Cryan alla guida di Deutsche bank, che ha poi scelto Christian Sewing.

Mustier, che ha illustrato ai soci presenti in assise i risultati dell`esercizio 2017, ha poi aggiunto: "Sono molto fiero di quello che abbiano fatto in questi ultimi 12 mesi" e ha ringraziato "tutte le persone del gruppo per il loro lavoro", che ha portato il gruppo a conseguire "un anno di successi".