Governo, Bonino: chi ha vinto costruisca maggioranza in Parlamento

Roma, 12 apr. - "Come +Europa riteniamo che chi ha avuto più voti e si è proclamato vincitore ha il diritto e la responsabilità, il dovere di provare a costruire una maggioranza parlamentare di governo, poi vedremo con quali risultati". Lo ha detto Emma Bonino, leader di +Europa, al termine delle consultazioni al Quirinale sulla formazione del governo.

"Nel merito abbiamo sottolineato tre punti: il primo è la tenuta, il controllo dei conti pubblici, del debito, della spesa e delle pensioni, pensando soprattuto ai giovani cui non dobbiamo lasciare da pagare i nostri debiti", ha spiegato Bonino. Come secondo punto "la questione europea: l'Italia deve essere protagonista con Germania e Francia sulla difficile discussione sul futuro dell'Unione e smettere di usare l'Europa come capro espriatorio, lamentarci senza assumere responsabilità non ci porta da nessuna parte. In particolare - ha ricordato Bonino - c'è il vertice di giugno che discuterà del regolamento di Dublino, delle prospettive finanziare con il buco lasciato da Brexit e della definizione dell'Unione bancaria".

"Nell'immediato abbiamo acccennato alla questione siriana: l'Italia deve rimanere nel quadro dell'alleanza euroatlantica senza ondeggiamenti pericolosi e decidere in quella sede se, quando e come intervenire, magari usando gli strumenti del diritto internazionale ivi compresa la Corte penale internazionale per i crimini di guerra e contro l'umanità".