Flick boccia comitato di saggi di Di Maio: prima superare i veti

Roma, 12 apr. - "Occorrerebbe superare la prospettiva dei blocchi e dei Veti. Sembra che la campagna elettorale sia ancora aperta più che mai nonostante nonostante le elezioni siano chiuse da più di un mese". Così Giovanni Maria Flick, giurista, Presidente emerito della Corte Costituzionale poco fa ai microfoni di Radio anch`io su Rai Radio1.

Alla domanda se il comitato di studio per i programmi elettorali e per trovare punti in comune potrebbe essere utile, Flick ha risposto: "In questo momento mi pare che il clima sia troppo incandescente. A me sembrerebbe più opportuno tornare alla normalità e cioè al fatto che la campagna è chiusa e non si può mirare solo ai riflessi che ha sui media la comunicazione delle proprie posizioni. Non si può continuare a non discutere sui programmi limitandosi a enfatizzare certe decisioni".