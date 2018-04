Mps: obiettivo margine operativo netto 2018 tra 1,2 e 1,6 mld

Siena, 12 apr. - Il Piano di ristrutturazione del Monte dei Paschi di Siena prevede per il 2018 un obiettivo di Margine operativo netto compreso tra 1,2 e 1,6 miliardi, con il riconoscimento di un margine di tolleranza. Lo scrive la banca in una risposta scritta a un quesito sollevato da un socio.

Nella risposta la banca spiega come "questo impegno si ritiene altresì rispettato qualora il livello del Roe (rendimento sul capitale) programmato per l'esercizio di riferimento non sia al di sotto dei livelli prefissati".

La verifica di questo impegno viene effettuata alla fine di ogni esercizio di riferimento.