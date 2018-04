Italiaonline, sindacati: da mediazione Calenda risultati parziali

Roma, 12 apr. - Per i sindacati Fistel Cisl, Slc Cgil, Uilcom Uil l'ipotesi presentata da Calenda nella mediazione tra ministero e società sulla "dura" vertenza che riguarda Italiaonline ha prodotto "risultati parziali e non esaustivi per i tanti lavoratori interessati".

Tre settimane fa, si legge nella nota dei sindacati, l'azienda aveva presentato un piano che prevedeva 400 licenziamenti, di cui 248 solo nella città di Torino, cui si aggiungevano altri 241 trasferimenti coatti dal capoluogo piemontese a Milano, oltre a ulteriori 152 esuberi nelle altre realtà presenti nelle altre sedi territoriali di Italiaonline. Passate le tre settimane, proseguono, il ministro Calenda ha presentato una mediazione fatta con l'azienda, che prevede l`apertura della cassa integrazione per 400 dipendenti (di cui però 200 sarebbero spostati sulla nuova divisione digital factory).

Il prossimo appuntamento con la società ed il ministro ci sarà mercoledì 18 aprile.