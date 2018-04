Bonino e Nencini: noi ovviamente a opposizione

Roma, 12 apr. - Nessuna possibilità che +Europa o il Psi diano una mano alla costituzione di un governo con M5s o Lega: "È un'interpretazione errata, basandosi peraltro sui programmi elettorali e le dichiarazioni delle ultime settimane quando parlo di tenuta conti pubblici non mi pare ci siano margini in questo momento, a meno che alcune forze politiche non cambino posizioni. Ma non mi pare sia così", ha risposto ad una domanda Emma Bonino, dopo il colloquio al Quirinale con Sergio Mattarella. Concorda Riccardo Nencini: "Non lo abbiamo esplicitato perchè la ritenevamo una cosa da non ricordare, perchè la consideravamo fatta".