Governo, Autonomie: disposti a collaborare su alcuni temi

Roma, 12 apr. - "Il nostro gruppo è composto da otto parlamentari e ovviamente siamo disposti a collaborare caso per caso ma non credo basterebbe per dare la fiducia a un governo M5s-centrodestra". Lo ha detto Juliane Unterberger presidente del gurppo delle Autonomie al Senato al termine delle consultazioni al Quirinale sulla formazione del governo.

"Su alcuni temi siamo disposti a collaborare ma non credo abbiano bisogno dei nostri voti", ha aggiunto precisando che "la nostra disponibilità è per collaborare con forze politiche che condividono con noi i valori europei. Al Presidente abbiamo sottolineato che secondo noi è importante che l'Italia abbia un governo che rispetti i contratti internazionali ed europei. Siamo fiducosi che il Presidente riesca in questo secondo giro in qualche modo a tracciare almeno una linea per un governo".