Usa, proteste in 50 Stati pronte in caso Trump licenzi Mueller

Roma, 12 apr. - Oltre 300mila persone negli Usa hanno già annunciato di essere pronte a scendere in piazza per una "rapida risposta" sotto forma di proteste in caso il presidente Donald Trump licenzi il procuratore speciale Robert Mueller, che indaga sul Russiagate.

The Guardian riferisce che il sito MoveOn, che promuove campagne di mobilitazione civica, ha detto che sono pronti oltre 800 raduni "di emergenza" in tutto il Paese, con attivisti allertati per concretizzare un'ondata di proteste nel giro di poche ore in grandi e medie città di 50 Stati. Le proteste dovrebbero scattare anche in caso Trump decida di silurare il numero due del dipartimento di Giustizia Rod Rosenstein, probabile preludio al licenziamento di Mueller.