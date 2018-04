Brasile, 60 deputati Partito Lavoratori cambiano nome in Lula

Brasilia, 12 apr. - Come un'armata di cloni, più di 60 parlamentari del Partito dei Lavoratori brasiliano, lo stesso dell'ex presidente Luiz Inácio Lula, hanno deciso di cambiare il loro nome, aggiungendo "Lula", in segno di sostegno all'ex capo di stato attualmente in prigione per scontare la pena per corruzione.

Gleisi Hoffmann, il capo del partito, è stata la prima a dare il via, trasformando il suo nome in Gleisi Lula Hoffmann, in una lettera inviata al presidente del Senato in cui chiede di essere interpellata con questo nome ogni volta che verrà chiamata a intervenire nel corso di un dibattito o nel voto elettronico.

Stessa mossa del leader del partito alla camera bassa, Paulo Pimenta, da adesso Paulo Lula Pimenta. Altri 60 deputati hanno fatto lo stesso.

Come risposta i deputati di destra hanno già annunciato le contromosse: come per esempio aggiungere il nome Moro, come il giudice Sergio Moro, al proprio cognome. Moro è stato il giudice che ha condannato Lula. Oppure Bolsonaro, come l'ex capitano Jair Bolsonaro, candidato alle presidenziali e avversario di Lula.

(fonte afp)