Russiagate, Wp: piano di Bannon per bloccare l'indagine di Mueller -2

Roma, 12 apr. - Bannon starebbe anche invitando la Casa Bianca a mettere fine a ogni collaborazione con Mueller, sollecitando al contempo l'avvio di un nuovo fronte legale da parte del presidente per proteggersi dall'indagine, rivendicando il diritto di non divulgare determinate informazioni e sostenendo che le interviste rilasciate a Mueller dai funzionari della Casa Bianca nell'ultimo anno dovrebbero essere dichiarate nulle.

"Il presidente non è stato pienamente informato dai suoi legali delle implicazioni" della decisione di non ricorrere al suo diritto di non divulgare informazioni, ha detto lo stesso Bannon al Washington Post. "E' stato un errore strategico", ha aggiunto. Al momento, sottolinea il quotidiano, non ci sono indicazioni sul fatto che Trump possa far proprio il piano di Bannon, neanche che ne sia a conoscenza. Alcuni collaboratori del presidente hanno inoltre ricordato che "se si fa il suo nome davanti a lui, non è una bella vista. Il presidente va fuori di testa".