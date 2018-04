Roma, 12 apr. - L'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opac) diffonderà un comunicato alle ore 13 italiane sull'avvelenamento dell'ex spia russa Sergey Skripal in Inghilterra. L'Opac ha tenuto la settimana scorsa una riunione per discutere la vicenda e le accuse britanniche nei confronti della Russia per l'avvelenamento di Skripal e della figlia Yulia.