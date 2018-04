Playtech acquista 70,56% del capitale di Snaitech

Roma, 12 apr. - Playtech, società quotata al London Stock Exchange e operatore industriale attivo nel mercato del gioco e delle scomesse, ha sottoscritto un accordo per acquisire il 70,561% del capitale sociale di Snaitech che viene ceduto da Global Games (azionista di controllo di Snaitech con una partecipazione del 55,533%) e OI-Games (azionista di Snaitech con una partecipazione pari al 15,028%).

Attraverso l'integrazione con Snaitech, si legge in una nota, "Playtech intende creare un primario operatore verticalmente integrato nel settore del gioco regolamentato retail e online in Italia, che controllerà la propria tecnologia su tutti i prodotti e filiera verticale sia fisica che online, sfruttando la posizione di leadership raggiunta da Snaitech nel corso degli anni, anche grazie alla vasta rete e presenza capillare di Snaitech mediante oltre 1.600 punti scommesse e circa 54.000 AWP e 10.000 VLT".

Il prezzo convenuto per la compravendita delle azioni, che sarà pagato da Playtech ai venditori in un'unica soluzione al closing della compravendita, è pari a 2,19 euro per azione e, pertanto, ammonta a complessivi 291 milioni di euro, di cui 229 milioni saranno pagati a Global Games ed 62 milioni saranno pagati ad OI-Games.