Camera, interpellanze seduta 10 aprile: Magi -5

Roma, 12 apr. - Nessuna delle condizioni richieste dal diritto internazionale e marittimo in materia di asilo può essere soddisfatta in Libia tanto che, i rifugiati - come attestato dall'UNHCR - sono reclusi in centri di detenzione, in condizioni disumane;

il centro di coordinamento dei soccorsi di Tripoli, con cui comunica l'IMRCC di Roma nelle operazioni Search & rescue, sarebbe oggetto dell'accordo tra il governo libico e quello italiano del febbraio 2017 e attualmente - si apprende dalla stampa - il cui personale si troverebbe a bordo della nave Tremiti della Marina italiana, nel porto di Tripoli;

la motovedetta libica - 648 Ras Jadir - coinvolta del terzo evento di Sar, sembra essere la stessa ritratta il 15 maggio 2017 a Tripoli, durante la conferenza stampa per la riconsegna delle imbarcazioni, rimesse a nuovo, da parte del governo italiano a quello libico;(Segue)