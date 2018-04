Niger, operatore umanitario tedesco rapito vicino confine con Mali -2

Niamey, 12 apr. - La regione di Tillaberi è diventata sempre più instabile a causa di numerosi attacchi attribuiti a gruppi jihadisti, che prendono di mira postazioni dell'esercito e campi profughi. Sempre nella stessa regione lo scorso ottobre quattro soldati americani e altrettanti nigerini sono rimasti uccisi in un quello che il governo di Niamey ha definito un "attacco terroristico".

La Germania ha costruito in Niger una base militare di "appoggio" alla missione militare dell'Onu (Minusma) impegnata contro i jihadisti nel vicino Mali e sostiene il governo di Niamey nella lotta contro i gruppi jihadisti, garantendo mezzi militari e finanziari e addestrando le forze locali.

Il rapimento è avvenuto mentre in Niger è in corso l'esercitazione militare Flintlock che vede coinvolti oltre 1.500 militari africani, americani ed europei. Le esercitazioni aeree e terrestri, organizzate ogni anno dal comando Usa per l'Africa (Africom), si tengono in tre regioni del Niger: Tillaberi e Tahoua, a Ovest, e Agadez nel Nord, nei pressi dei confini con Libia, Algeria e Mali.