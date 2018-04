Rainbow chiede ammissione, le Winx sbarcano in Borsa

Roma, 12 apr. - Le fatine di Rainbow sbarcheranno in Borsa. La società che ha lanciato le Winx ha presentato la domanda di ammissione a quotazione delle proprie azioni ordinarie sul mercato telematico azionario, segmento Star organizzato e gestito da Borsa Italiana. A comunicarlo lo stesso gruppo che opera sin dal 1995 nel segmento dell`intrattenimento per bambini e teenager.

La diffusione delle azioni ai fini della quotazione delle stesse sul mercato telematico azionario sarà realizzata mediante un collocamento rivolto esclusivamente ad investitori qualificati in Italia e istituzionali all'estero. Le azioni ordinarie oggetto dell`offerta saranno poste in vendita da Straffin e Viacom Holdings Italia che attualmente detengono, rispettivamente, il 70,38% e 29,62% del capitale sociale della società. Il numero complessivo di Azioni oggetto dell`Offerta, in aggiunta ad altre condizioni della stessa, sarà determinato in prossimità dell`avvio dell`Offerta, nel cui contesto è inoltre prevista la concessione della cosiddetta opzione Greenshoe.

Il gruppo stima che l`offerta, inclusa l`opzione Greenshoe, possa avere ad oggetto fino a massimo il 40% del capitale sociale di Rainbow e "non sarà contendibile anche ad esito dell'offerta". È previsto che l`operazione venga completata entro maggio 2018, "compatibilmente con le condizioni di mercato e subordinatamente al rilascio del provvedimento di ammissione a quotazione da parte di Borsa Italiana e all`approvazione del Prospetto da parte di Consob".