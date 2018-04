Consigliere sicurezza Seoul in Usa in vista di summit Nordcorea

Seoul, 12 apr. - Il consigliere per la sicurezza nazionale sudcoreana Chung Eui-yong è in viaggio verso Washington per incontrare il suo omologo John Bolton, in vista del summit "tra le due Coree" a fine aprile e di quello tra Pyongyang e gli Stati Uniti di maggio. Lo ha annunciato un responsabile della Casa Blu, la presidenza sudcoreana.

Chung Eui-yong aveva personalmente presentato al presidente Usa Donald Trump un mese fa l'invito del leader nordcoreano Kim Jong Un a partecipare allo storico incontro che dovrebbe tenersi a maggio.

(fonte afp)