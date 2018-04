Siria, Guterres: rischio impasse in Consiglio di sicurezza Onu

New York, 12 apr. - Il degretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha lanciato l'allarme sulla possibilità che si possa creare un' "impasse" tra i cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell'Onu sulla Siria (Usa, Russia, Cina, Francia e Gran Bretagna).

Guterres ha sottolineato la "necessità di evitare che la situazione entri in una spirale senza controllo". Il segretario generale Onu ha dichiarato: "Sto seguendo da vicino gli sviluppi in seno al Consiglio di Sicurezza e mi rammarico che il Consiglio non sia stato ancora in grado di raggiungere un accordo sulla questione".

(fonte afp)