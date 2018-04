Gb, parla Yulia Skripal: mio padre è ancora molto malato

Roma, 12 apr. - Yulia Skripal, la figlia dell'ex spia russa Sergey, avvelenata insieme al padre a Salisbury, in Gran Bretagna, ha rifiutato l'assistenza dell'ambasciata russa "per il momento" e ha dichiarato che il padre "è ancora molto malato", scrive Bbc.

In un comunicato pubblicato attraverso la polizia britannica ha spiegato di non essere ancora abbastanza in forze per un'intervista con i media "ma nessuno parla per conto mio o per quello di mio padre".

Nella nota la 33enne spiega di trovarsi adesso "in una vita totalmente diversa da quella ordinaria lasciata un mese fa".

Yulia è stata dimessa lunedì dopo oltre un mese di ricovero per essere stata esposta a un agente nervino, attacco per cui Londra ritiene la Russia responsabile. Dopo le nuove dichiarazioni della Skripal, in cui Yulia dice di "aver accesso ad amici e famiglia e di essere stata informata dell'offerta dell'ambasciata russa per assistenza" di cui "al momento" non intende avvelersi, la missione diplomatica russa a Londra ha rinnovato la richiesta di avere "prove" che la giovane stia bene e non sia stata privata "della libertà".