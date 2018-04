Siria, Casa Bianca: decisione finale su attacco non ancora presa

Washington, 12 apr. - "Tutte le opzioni restano sul tavolo, la decisione finale non è stata ancora presa", così la portavoce della Casa bianca Sarah Sanders dopo i tweet infuocati del presidente Usa Donald Trump a proposito della risposta militare americana agli attacchi chimici in Siria.

Oggi si riunisce il Consiglio per la Sicurezza nazionale americana, mentre sull'altra sponda dell'Atlantico la premier britannica Theresa May ha convocato una riunione del governo in vista di possibili azioni coordinate.

"Il presidente ha diverse opzioni a sua disposizione e molte restano sul tavolo", ha spiegato Sanders.

(con fonte afp)