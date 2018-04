Siria, Telegraph: attacco potrebbe iniziare questa notte

Roma, 12 apr. - L'attacco militare contro il regime siriano di Bashar al Assad potrebbe iniziare questa notte. E' quanto riporta oggi il Daily Telegraph, secondo cui la premier britannica Theresa May ha ordinato ai sottomarini di raggiungere la posizione che consenta ai loro missili Tomahawk di colpire la Siria.

Questo pomeriggio la premier britannica avrà una riunione di governo, per avere il via libera all'intervento in Siria. Ieri il presidente americano Donald Trump ha ammonito la Russia "prepararsi" ai missili Usa che pioveranno sulla Siria in risposta al presunto attacco chimico di sabato scorso a Douma, attribuito al regime di Assad. Stati Uniti, Francia e Regno Unito si sono detti pronti a una risposta comune contro Damasco e da giorni stanno discutendo gli assetti militari.

Un sondaggio pubblicato oggi dal quotidiano The Times ha rivelato che solo un quinto dei britannici sostiene un attacco missilistico contro obiettivi militari in Siria, mentre più dei due terzi si oppone.