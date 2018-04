Camera, interpellanze seduta 10 aprile: Bignami (2-00011) -2

Roma, 12 apr. - Tra questi vi sono procedure per il conferimento di incarichi dirigenziali presso l'ufficio V - internazionalizzazione della formazione superiore, l'ufficio VI - offerta formativa universitaria, dottorati di ricerca, esami di Stato e professioni, l'ufficio V della direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale (Dgefid), l'ufficio II - direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione, presso l'organismo indipendente di valutazione della performance, presso l'Usr Emilia-Romagna (3 incarichi dirigenziali di livello non generale);

in prossimità delle elezioni, il 15 febbraio 2018, è stato infatti emanato l'avviso di disponibilità dei posti di funzione dirigenziale non generale presso gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale e periferica (Segue)