Camera, interpellanze seduta 10 aprile: Bignami (2-00005)

Roma, 12 apr. - Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere - premesso che:

va richiamata la delibera della Corte dei Conti Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato del 7 marzo 2018 in tema di prima accoglienza dei migranti cui si rimanda per ogni altro ulteriore dettaglio;

nel 2016 sono sbarcati sul territorio nazionale più di 181 mila migranti; l'anno precedente ne erano giunti circa 153 mila. Per la loro accoglienza gli impegni finanziari ammontano complessivamente a 1,7 miliardi di euro nel 2016, di cui 1,29 miliardi per la prima accoglienza, 266 milioni per la seconda accoglienza e 111,5 milioni per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;(Segue)