Camera, interpellanze seduta 10 aprile: Bignami (2-00010) -2

Roma, 12 apr. - Tale accelerazione appare incomprensibile a parere all'interpellante in una fase transitoria e soprattutto in vista della definizione del nuovo Governo, tanto più che permangono ancora dubbi e perplessità da parte di comitati e cittadini, in merito al fatto che, nel corso dell'iter valutativo, non siano stati eseguiti sufficienti approfondimenti in merito all'impatto sanitario e ambientale dell'infrastruttura;

in questa fase, dunque, sarebbe auspicabile attendere la nomina del nuovo Ministro delle infrastrutture e dei trasporti invece di accelerare su opere tanto strategiche quanto divisive dal punto di vista della discussione sull'impatto sanitario, ambientale e di efficientamento rispetto alla gestione del traffico veicolare -:(Segue)