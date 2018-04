Camera, interpellanze seduta 10 aprile: Bignami (2-00003) -5

Roma, 12 apr. - Per quanto riguarda le altre tratte si potrebbe ipotizzare il transito del flusso veicolare che interessa la tratta Firenze-Rimini (A1-A14) dal Passante sud collegando direttamente le due autostrade. Per quanto concerne invece la percorrenza Milano-Rimini (A1-A14), creandosi due alternative identiche, il traffico potrebbe equamente distribuirsi sui due percorsi, ma si potrebbe anche pensare di mantenere la tratta autostradale solo per andare in direzione Padova da tutte le direzioni, trasformando, di fatto, l'attuale sede autostradale in una sorta di svincolo di collegamento e niente più, trasferendo tutto il traffico della direttrice Milano-Rimini sul Passante sud che, a 3 corsie, potrebbe assorbire tranquillamente l'impatto;(Segue)