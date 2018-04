Camera, interpellanze seduta 10 aprile: Bignami (2-00003) -3

Roma, 12 apr. - Anche a seguito del parere favorevole del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dopo la conclusione del confronto pubblico continuano a permanere dubbi in alcune associazioni di cittadini e comitati che avevano preso parte al percorso partecipativo. Tra i dubbi avanzati, il fatto che il Passante di mezzo possa risultare in realtà un potenziamento di una infrastruttura già esistente e già satura nella sua capacità di assorbimento del traffico veicolare;

nell'intesa generale quadro del 19 dicembre 2003 stipulata tra Ministero e regione si parlava solo in via generica di Passante autostradale senza ulteriori specifiche: pertanto, non veniva aprioristicamente esclusa nessuna ipotesi e dunque nemmeno quella del Passante sud, la quale sembrava presentare profili di sostenibilità ambientale ed economica più elevata;(Segue)