Camera, interpellanze seduta 10 aprile: Bignami (2-00003) -2

Roma, 12 apr. - Il progetto, che si considera alternativo al Passante nord, prevede - come da avviso pubblico di comunicazione di avvio della valutazione di impatto ambientale - per l'A14 il potenziamento in sede a tre corsie di marcia più emergenza tra la pk 9+100 (interconnessione ramo di Casalecchio) e la pk 22+231 (stazione di BO San Lazzaro) per uno sviluppo complessivo di 13 chilometri circa mentre per la tangenziale si prevede il potenziamento in sede a tre corsie più quella di emergenza dallo svincolo 3 allo svincolo 6 e dallo svincolo 8 allo svincolo 13 e a quattro corsie più quella di emergenza per il tratto che collega lo svincolo 6 allo svincolo 8;(Segue)