Camera, interpellanze seduta 10 aprile: Bignami (2-00008) -7

Roma, 12 apr. - Quanti detenuti siano stati effettivamente rimpatriati grazie a tali accordi, a partire dalla data della loro sottoscrizione a oggi;

se non si ritenga fondamentale assumere per un potenziamento delle politiche di rimpatrio degli stranieri detenuti, anche attraverso la stipula di nuovi accordi bilaterali specifici, laddove inesistenti, affinché i detenuti stessi scontino la pena nel loro Paese di origine, oltre a mettere in campo misure efficaci di rimpatrio anche per gli stranieri abitualmente dediti ad attività criminose;

se non si ritenga indispensabile creare un luogo di confronto tra Governo e regioni in tema di politiche penitenziarie, al fine di rendere le regioni realmente partecipi su tali problematiche nelle quali risultano ancora poco coinvolte. (2-00008) «Bignami».