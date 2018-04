Camera, interpellanze seduta 10 aprile: Bignami (2-00008) -6

Roma, 12 apr. - Mancano comunque all'appello, per esempio, accordi con il Marocco e la Tunisia (le cui nazionalità sono tra quelle maggiormente rappresentate nelle carceri italiane); anche per quanto riguarda gli accordi sottoscritti, non sembra esistano report sufficientemente esaustivi per stabilire quanto questi accordi vengano applicati e con quale efficacia -:

se non si ritenga, anche vista la pronuncia della Corte costituzionale, assumere iniziative per ripensare all'impianto del decreto-legge n. 146 del 2013;

se non si ritenga necessario procedere a una verifica dell'applicazione dei citati accordi bilaterali già in essere, al fine di valutarne l'efficacia o evidenziarne criticità;(Segue)