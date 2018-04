Camera, interpellanze seduta 10 aprile: Bignami (2-00008) -4

Roma, 12 apr. - I dati della popolazione straniera carceraria, aggiornati al 31 dicembre 2017 e riportati sul sito del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (Dap), parlano di 745 detenuti stranieri su un totale di 57.608 e rappresentano il 34,2 per cento della popolazione carceraria. Del totale dei detenuti stranieri in Italia, il 18,8 per cento è di origine marocchina, il 13,1 per cento è di origine rumena, il 13,2 per cento, è di origine albanese, il 10,7 per cento è di origine tunisina. In riferimento all'Emilia-Romagna, che presenta una elevata incidenza di stranieri all'interno delle carceri, la popolazione carceraria complessiva è di 3488 unità e gli stranieri rappresentano, pertanto, il 50,7 per cento con punte anche del 59 per cento per le singole carceri;(Segue)