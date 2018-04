Camera, interpellanze seduta 10 aprile: Bignami (2-00008) -3

Roma, 12 apr. - A tal proposito, si ritiene che una riforma dell'ordinamento penitenziario debba viaggiare di pari passo con il potenziamento delle politiche di rimpatrio per gli stranieri abitualmente dediti ad attività criminose, con l'ampliamento e con la garanzia di esecuzione degli accordi bilaterali con i Paesi di origine, affinché i detenuti scontino, anche senza il loro consenso, la pena detentiva nel Paese di provenienza;

ci sono infatti regioni, quali l'Emilia-Romagna, nelle cui carceri un detenuto su due è di origine straniera, una delle percentuali più alte del Paese. Al momento, non esistono nemmeno luoghi formali di confronto tra Governo e regioni in materia di politica penitenziaria, aspetto su cui va aperta una profonda e seria riflessione per poter consentire alle regioni di condividere con le amministrazioni statali nuove e più lungimiranti scelte di politica penitenziaria;(Segue)