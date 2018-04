Camera, interpellanze seduta 10 aprile: Bignami (2-00008)

Roma, 12 apr. - Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere - premesso che:

il decreto cosiddetto «svuota carceri» del 2013 avrebbe creato una sorta di caos normativo, in quanto disporrebbe, per i detenuti con condanne inferiori ai quattro anni, l'attivazione di misure alternative al carcere, di fatto ampliando la «casistica» delle motivazioni per giungere alla scarcerazione;

a tal proposito, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 41 del 2 marzo 2018, ha stabilito l'incostituzionalità, alla luce delle nuove norme, del quinto comma dell'articolo 656 del codice di procedura penale, il quale prevede che la sospensione della pena in vista di forme alternative sia valido solo per pene fino a quattro anni;(Segue)