Roma, 12 apr. - Quali siano le motivazioni che abbiano portato il Governo a non dare riscontro alle istanze dell'Unagipa e dell'Angdp nonostante i numerosi scioperi proclamati;

come si intenda agire rispetto alla non conformità al diritto comunitario dell'operato dell'Italia in relazione alle vicende esposte in premessa. (2-00004) «Bignami».