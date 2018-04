Camera, interpellanze seduta 10 aprile: Bignami -6

Roma, 12 apr. - Le richieste avanzate dalla categoria riguardano pertanto la sospensione «immediata » di ogni attività di attuazione della «riforma Orlando», si chiede inoltre al nuovo Governo «di abrogare la riforma medesima e procedere, con decreto legge, alla stabilizzazione dei 5.000 giudici di pace e magistrati onorari in servizio sulla falsariga della legge 217 del 1974, positivamente vagliata da Corte Costituzionale e Consiglio di Stato, che stabilizzò illo tempore i vice pretori onorari, riconoscendo loro lo stesso trattamento economico e previdenziale dei magistrati di Tribunale, peraltro in linea con il principio di non discriminazione fra categorie di lavoratori comparabili sancito dall'ordinamento comunitario»;(Segue)