Camera, interpellanze seduta 10 aprile: Bignami -4

Roma, 12 apr. - 3) Il Consiglio di Stato con parere del 7 aprile 2017 aveva rilevato che la stabilizzazione dei giudici di pace e degli altri magistrati onorari in servizio poteva essere legittimamente perseguita con un provvedimento legislativo ad hoc articolato sul modello della legge n. 217 del 1974 ma, ad oggi, non risulta essere stata assunta nessuna iniziativa legislativa a tale scopo;

4) nel frattempo, le più alte istituzioni europee avrebbero avviato procedure in merito a violazioni di diritto comunitario, in particolare la Commissione europea avrebbe già chiuso una procedura EU Pilot (7779/15/EMPL) con valutazione negativa dell'operato dell'Italia in riferimento a diverse violazioni di direttive comunitarie tra le quali la 2003/88/CE sull'orario di lavoro, la 92/85/CEE sulla maternità o - a seconda della natura del servizio prestato - la 2010/41/UE sulla parità di trattamento tra uomini e donne che esercitano un'attività di lavoro autonomo, la 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato;(Segue)