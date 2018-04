Camera, interpellanze seduta 10 aprile: Bignami -3

Roma, 12 apr. - 2) Vengono palesati «ulteriori e numerosi aspetti di assoluta criticità» quali il potere dei magistrati professionali di impartire direttive ai magistrati onorari nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali, la previsione di retrocessione, immediata per i giudici onorari di tribunale e dopo il primo quadriennio per i giudici di pace in servizio, ai compiti di natura prevalentemente amministrativa e di sostegno, la previsione di licenziamento in tronco «mascherato sotto l'eufemismo della dispensa d'ufficio dei magistrati onorari che per cause di forza maggiore (gravidanza, grave malattia) dovranno assentarsi dall'ufficio per oltre 6 mesi»;(Segue)