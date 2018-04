Camera, interpellanze seduta 10 aprile: Zennaro e Berardini -4

Roma, 12 apr. - E' da ritenersi difficile pensare che, in un lasso di tempo così ravvicinato agli eventi sismici ed in un contesto di depressione economica, i contribuenti siano in grado di far fronte ai pagamenti di imposte e contributi correnti da un lato ed ai pagamenti rateali dei sospesi dall'altro e che dovrebbero decorrere dal mese di maggio 2018 -:

se il Governo intenda promuovere iniziative finalizzate alla proroga della sopraccitata scadenza ed altresì al pagamento differito in un maggior numero di rate mensili, di almeno 60 rate, con l'obiettivo di evitare ovvie ripercussioni negative sul processo di ricostruzione economica delle zone terremotate. (2-00009) «Zennaro, Berardini».