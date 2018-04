Camera, interpellanze seduta 10 aprile: Zennaro e Berardini -2

Roma, 12 apr. - Occorre aiutare queste attività economiche per non costringere gli imprenditori e le popolazioni ad abbandonare il territorio ed in particolare le aree interne; è per questo che sono già state attivate alcune forme di sostegno relativamente agli adempimenti fiscali e previdenziali, che tuttavia, per il prolungarsi delle condizioni di inattività, necessitano di ulteriori proroghe e/o potenziamento delle rateizzazioni;

l'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, prevedeva, nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 26 agosto, 26 e 30 ottobre 2016, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017, ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017;(Segue)