Camera, interpellanze seduta 10 aprile: Zennaro e Berardini

Roma, 12 apr. - I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere - premesso che:

la situazione delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo falciate dal terremoto del 2016-17 è caratterizzata da enormi ritardi nel riavvio delle principali attività economiche a causa della ricostruzione che tarda ad avviarsi;

la crisi economica del Paese, unita ai gravi danni causati dal terremoto sia direttamente alle imprese che alle infrastrutture e servizi del territorio ha portato nell'ultimo anno e mezzo, in questi territori, ad una forte contrazione del fatturato in tutti i settori dell'economia, dalla produzione industriale ed artigianale, al commercio ed in fine quello turistico;(Segue)