Camera, interpellanze seduta 10 aprile: Pezzopane e Martino -6

Roma, 12 apr. - Inoltre, tale «aiuto» non può in alcun modo falsare la concorrenza tra gli Stati membri essendo piuttosto identificabile come misura volta a favorire imprese che forniscono beni e servizi a livello locale e regione, con un'incidenza marginale sul mercato comunitario;

le disposizioni del citato comma 28 non introducono nuove agevolazioni, bensì rappresentano una norma di chiusura delle misure di sospensione e differimento disposte a partire dal 2009, così configurando un unico regime di vantaggio fiscale e contributivo in un arco temporale (1° gennaio 2008-31 dicembre 2011) in cui risultava applicabile la soglia di irrilevanza dell'aiuto (cosiddetta «de minimis»), introdotta con il Temporary Framework, corrispondente a un ammontante massimo di euro 500.000;(Segue)