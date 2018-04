Camera, interpellanze seduta 10 aprile: Pezzopane e Martino -4

Roma, 12 apr. - Le indagini della Commissione sulla regolarità delle iniziative sono state avviate solo a seguito della notifica, effettuata dall'esecutivo Monti il 2 luglio 2012, riguardante proprio le misure fiscali in favore del cratere del sisma dell'agosto 2009, qualificate in tale comunicazione come compatibili con la disciplina europea degli aiuti di Stato, alla luce dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 3, lettera c) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ossia come «aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali e ad agevolare lo sviluppo di talune regioni economiche», in considerazione dei gravi danni provocati dal sisma del 6 aprile e dal significativo calo del prodotto registrato nella regione abruzzese;(Segue)