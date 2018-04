Camera, interpellanze seduta 10 aprile: D'Eramo e Bellachioma -5

Roma, 12 apr. - Secondo la stessa decisione, dal 1990 al 2012, l'organo esecutivo europeo non aveva inviato alcuna comunicazione circa la presunta irregolarità delle misure a supporto dei territori colpiti dalle calamità sopra elencate;

la notifica, effettuata dall'esecutivo Monti il 2 luglio 2012, qualifica le misure fiscali in favore del cratere sismico come compatibili con la disciplina europea degli aiuti di Stato, alla luce dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 3, lettera c) del trattato sul finanziamento dell'Unione europea classificando l'intervento tra gli «aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali e ad agevolare lo sviluppo di talune regioni economiche». Tale classificazione era motivata dai gravi danni provocati dal sisma del 6 aprile 2009 e dal significativo calo di Pil registrato nella regione abruzzese anche precedentemente, a partire dal 2008;(Segue)