Astrazeneca, Lorenzo Wittum nuovo ad per l'Italia

Roma, 11 apr. - Lorenzo Wittum è il nuovo amministratore delegato per AstraZeneca Italia, filiale italiana dell`azienda biofarmaceutica, focalizzata nell`area oncologica, respiratoria, cardiovascolare, metabolica e renale con 133 studi clinici in corso che coinvolgono, in Italia, oltre 1.000 centri di ricerca e più di 20.000 pazienti.

Wittum, 44 anni, fiorentino, sposato e padre di due figli, ha intrapreso la carriera internazionale dopo aver conseguito l`Mba presso la Iese Business School di Barcellona e ha un`approfondita conoscenza del settore farmaceutico e della ricerca biomedica. Dopo aver lavorato in The Boston Consulting Group è entrato in AstraZeneca nel 2010 e ha ricoperto posizioni di crescente responsabilità in tutte le aree terapeutiche. Nel suo ultimo ruolo, come Responsabile Globale per l`area respiratoria, Wittum ha lavorato al fianco di R&S, Medical Affairs, Regolatorio e Produzione per lo sviluppo di soluzioni terapeutiche per l`asma e la BPCO sia nei mercati consolidati sia in quelli emergenti.

Succede a Pablo Panella, nominato area vice president per l`Area Western & Southern Europe che fino al mese di giugno continuerà a presiedere il Consiglio di Amministrazione di AstraZeneca Italia.