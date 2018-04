Usa: Mattis su Siria "verifichiamo responsabilità Assad"

New York, 11 apr. - Gli Usa e i suoi alleati "stanno ancora valutando i materiali d'intelligence" per capire se il governo di Bashar al-Assad è davvero responsabile dell'attacco chimico in Siria di sabato scorso. Lo ha detto il segretario alla difesa Usa, James Mattis.

Alla domanda se avesse prove sufficienti per accusare il presidente siriano dell'attacco avvenuto a Douma, Mattis ha detto: "Stiamo ancora lavorando su questo" con Francia e Regno Unito. Mattis ha parlato ai giornalisti prima di un incontro al Pentagono con il ministro della difesa olandese.