Usa: perquisizioni legale Trump legate a registrazione su donne

New York, 11 apr. - Gli agenti dell'Fbi che lunedì scorso hanno perquisito l'ufficio e la residenza dell'avvocato del presidente Usa stavano cercando tutto il materiale legato alla registrazione in cui Donald Trump si vantava di potere fare di tutto alle donne, "anche prenderle per i genitali".

E' quanto riferisce il New York Times citando tre fonti, secondo cui gli agenti erano anche alla ricerca di prove per capire se l'avvocato (Michael D. Cohen) abbia cercato di nascondere informazioni dannose su Trump nel corso della campagna elettorale del 2016. Non è chiaro se Cohen abbia avuto alcun ruolo nella registrazione di "Access Hollywood", resa pubblica dal Washington Post un mese prima della chiamata alle urne del novembre 2016. Si tratta comunque di un nuovo fronte delle indagini.