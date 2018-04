Leu: governo riferisca in Parlamento su Siria, no alla guerra

Roma, 11 apr. - Liberi e uguali chiede al governo di riferire in Parlamento sulla crisi in Siria e di prendere nettamente posizione contro eventuali azioni militari. Il capogruppo alla Camera Federico Fornaro spiega: "Di fronte all'escalation della crisi siriana è urgente e necessario che il Governo riferisca in Parlamento. In queste ore vanno messe in atto tutte le azioni diplomatiche possibili per cercare di fermare le bombe e l'espansione della guerra".

Aggiunge Pier Luigi Bersani: "Sull`escalation in Siria, come chiede il nostro capogruppo Fornaro, il governo venga in Parlamento e dica chiaramente che altre guerre non ne vogliamo".