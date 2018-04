Tim, Cdp al 4,262% capitale. Per gli indipendenti sì a Elliott

Roma, 11 apr. - Cassa depositi e prestiti entra ufficialmente nel capitale di Tim. La partecipazione è del 4,262%. Dopo l'annuncio della scorsa settimana di voler arrivare a una quota non superiore al 5% del capitale, la società controllata per l'83,22% dal ministero dell'Economia e per il 15,93% dalle Fondazioni bancarie ha comunicato la sua quota. In tempo per la data utile del 13 aprile per poter portare le azioni in assemblea il 24 di questo mese, quando si dovrà votare sulla revoca dei consiglieri in quota Vivendi, che ha il 23,94% del capitale, come proposto dal fondo Elliott che ha l'8,8% del capitale.

Quella di oggi dunque è stata un'altra giornata calda per Tim, con il titolo in calo del 2,68% a quota 0,85 euro anche per le prese di beneficio dopo i rialzi degli ultimi giorni, con scambi intensi sul 2,8% del capitale circa e in cui si è consumata un'altra puntata dello scontro con i consiglieri indipendenti.

A questo punto tutto sembra andare nella direzione voluta dal fondo attivista di Paul Singer con la chiusura dei giochi già nell'assemblea del 24 aprile in cui è stata proposta la revoca dei consiglieri in quota francese e la loro sostituzione con altrettanti indipendenti tra cui Fulvio Conti, capolista ed ex ad Enel e Luigi Gubitosi, commissario Alitalia ed ex ad Wind, nonchè direttore generale della Rai. Infatti anche i fondi che hanno rinunciato a presentare una loro lista, dovrebbero votare in maniera compatta sulla proposta Elliott mandando in minoranza Vivendi.

L'unica chance che resta a Vivendi è quella del ricorso d'urgenza in tribunale contro da decisione del collegio sindacale che ha dato ragione ad Elliott decidendo di integrare l'odg del 24 aprile, ricorso che seppur atteso non è stato ancora presentato. Un ricorso che potrebbe essere presentato domani e i cui tempi tra l'altro, data l'unicità del caso, potrebbero essere più lunghi di quanto si pensi e superare la data del 24 di questo mese. Il cda, con voto contrario dei consiglieri indipendenti ha giudicato infatti illegittima la decisione del collegio dei sindaci ritenendola superata con le dimissioni del consiglio avvenute il 22 marzo e la convocazione di un'altra assemblea per il 4 maggio con cui votare con voto di lista.

E proprio su questo fronte si è consumata oggi un'altra partita tra i consiglieri indipendenti e il resto del cda. I 5 indipendenti infatti hanno chiesto che fossero messe nero su bainco le loro motivazioni in base alle quali invece l'integrazione dell'odg voluta dai sindaci è "condivisibile" perchè le richieste di Elliott sono rilevanti. Inoltre i 5 indipendenti Ferruccio Borsani, Lucia Calvosa, Francesca Cornelli, Dario Frigerio e Danilo Vivarelli hanno evidenziato il conflitto di interessi dei consiglieri che hanno bocciato la proposta di revoca votando di fatto contro un provvedimento che riguardava direttamente loro.

Secondo i cinque consiglieri inoltre "l'ordinamento prevede l'impugnazione da parte del collegio sindacale delle delibere del cda - hanno precisato - ma non conosce l'ipotesi inversa che si presenta come un monstrum non solo sul piano processuale ma anche sul piano sostanziale in ordine al normale articolarsi dei rapporti interorganici". Intanto proprio oggi l'Agcom ha annunciato che Vivendi ha ceduto il 19,19% della sua partecipazione in Mediaset pari a poco più del 29% a un blind trust indipendente, Simon Fiduciaria, attenendosi alle misure volute dall'Authority per il fatto di avere anche il 23,95% del capitale di Tim e mantenendo, di conseguenza, una partecipazione azionaria diretta inferiore al 10% dei voti esercitabili nell'assemblea degli azionisti di Mediaset.