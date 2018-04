Carfagna: fieri della storia di Fi, qualcuno lo dica a Di Maio

Roma, 11 apr. - Fi è fiera della propria storia e Luigi Di Maio dovrebbe ricordare che alle elezioni M5s è "arrivato secondo". Lo dice la vice-presidente della Camera Mara Carfagna: "Qualcuno ricordi a Di Maio che alle elezioni è arrivato secondo, gli dica che non accettiamo veti, così come non accettiamo alcun tentativo di calpestare la nostra storia, perché la nostra è una storia di cui andare fieri e non di cui vergognarsi".

"Di cosa dovremmo vergognarci - continua - di aver messo Bush e Putin allo stesso tavolo? Oggi con tutto quello che sta accadendo in Siria un premier italiano in grado di far dialogare Usa e Russia sarebbe utile. Oppure dovremmo vergognarci di aver indicato Mario Draghi alla Bce, di aver abolito l'Imu sulla prima casa e la tassa di successione, di aver varato la legge sullo stalking? Anzi è proprio da questa storia che noi intendiamo partire per dare le risposte migliori ai problemi del Paese".